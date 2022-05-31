Сергей Меликов подписал указы об увековечении памяти дагестанцев, внесших вклад в развитие республики

Имя заслуженного врача России Мирзамагомеда Магомедова, который посвятил годы повышению качества оказания медицинской помощи населению Табасаранского района, присвоено Табасаранской центральной районной больнице.

В честь Героя России, генерал-майора милиции Магомеда Омарова, внесшего значительный вклад в укрепление правопорядка, проявившего мужество и героизм в борьбе с терроризмом и экстремизмом в Дагестане, будет переименована Спортивная школа «Мекеги» Левашинского района.

В память о заслугах члена-корреспондента Российской академии медицинских наук, члена-корреспондента Российской академии наук Султан-Мурада Омарова в деле становления и развития акушерства и гинекологии в республике его имя будет присвоено Республиканскому перинатальному центру.