Сергей Меликов подписал указ об увековечении памяти видного государственного и общественного деятеля Дагестана Магомедали Магомедова

Так, планируется за счёт республиканского бюджета учредить 6 стипендий имени Магомедали Магомедова студентам, обучающимся в высших учебных заведениях Республики Дагестан.

Кроме того, имя Магомедали Магомедова будет присвоено Спортивной школе селе Леваши, а на здании Дома Правительства РД появится посвящённая ему мемориальная плита.

Правительству Дагестана поручено рассмотреть вопрос увековечения памяти Магомедали Магомедова в форме присвоения его имени государственным учреждениям в сфере социального обслуживания населения, спорта и здравоохранения. Аналогичные рекомендации даны и ряду муниципалитетов.

Напомним, Магомедали Магомедов возглавлял Дагестан в непростые для региона годы и внёс огромный вклад в развитие республики. Он ушёл из жизни в начале декабря прошлого года.