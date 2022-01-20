Сергей Меликов подписал указ об учреждении института полномочного представителя Главы Республики Дагестан в Народном Собрании

Так, Указом Главы Республики Дагестан «О полномочном представителе Главы Республики Дагестан в Народном Собрании Республики Дагестан» предусмотрено, что полномочный представитель будет представлять интересы Главы Республики Дагестан в Народном Собрании Республики Дагестан, участвовать в обеспечении осуществления Главой Республики Дагестан права законодательной инициативы, а также участвовать в реализации некоторых полномочий в бюджетном процессе.

Для обеспечения деятельности данного должностного лица в структуре Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан создается специальное подразделение – Секретариат полномочного представителя.