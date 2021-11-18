Вакцинация, Главное

Сергей Меликов подписал указ об актуализации антиковидных ограничений

Оставить комментарий

10 ноября 2021 года состоялось заседание Оперативного штаба по противодействию распространению нового COVID-19 на территории Республики Дагестан. В рамках заседания был принят протокол за номером 67-ОШ, во исполнение которого Сергей Меликов подписал указ о мерах предотвращения распространения коронавируса в регионе. Кроме того, указ подготовлен в связи с обращениями МВД по РД и Минюстом Дагестана о необходимости актуализации ограничительных мер, утверждённых антиковидным указом Сергея Меликова от 23.10.2020.

Также читают:

К вниманию физических лиц
Информация Оперативного штаба по недопущению распр...
Итталис зарафатар ягIайдава
Количество желающих вакцинироваться увеличилось

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *