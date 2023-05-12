Сергей Меликов подписал Указ о создании комиссии по поддержке участников СВО и членов их семей

В Дагестане создана межведомственная комиссия по координации оказания поддержки участникам СВО и членам их семей. Указ об этом подписал Сергей Меликов.

Важным в новой структуре является и тот фактор, что коллегиальный орган по решению вопросов оказания необходимой социальной поддержки и помощи участникам СВО и членам их семей будет возглавлять сам глава региона Сергей Меликов. Комиссия межведомственная, и в ней задействованы органы власти и общественные организации. И в том, что деятельность созданного органа будет плодотворной, сомневаться не приходится.

Указ о создании органа по поддержке участников СВО и членов их семей, подписанный главой Дагестана, очень своевременен и важен. Семьи наших мужественных ребят — участников СВО, должны быть защищены, их семьям нужна всесторонняя поддержка со стороны государства и общества.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»