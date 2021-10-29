Политика

Сергей Меликов подписал указ о назначении на должность Председателя Правительства РД Абдулпатаха Амирханова

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Депутаты поддержали решение на сессии парламента. «Назначить Амирханова Абдулпатаха Гаджиевича Председателем Правительства Республики Дагестан. Поручить Председателю Правительства Республики Дагестан Амирханову Абдулпатаху Гаджиевичу представить предложения о структуре органов исполнительной власти Республики Дагестан и составе Правительства Республики Дагестан», – говорится в тексте Указа, подписанного 28 октября.

Депутаты Народного Собрания единогласно поддержали кандидатуру Абдулпатаха Амирханова для назначения на должность Председателя Правительства.

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