Сергей Меликов подписал указ о назначении на должность Председателя Правительства РД Абдулпатаха Амирханова

Депутаты поддержали решение на сессии парламента. «Назначить Амирханова Абдулпатаха Гаджиевича Председателем Правительства Республики Дагестан. Поручить Председателю Правительства Республики Дагестан Амирханову Абдулпатаху Гаджиевичу представить предложения о структуре органов исполнительной власти Республики Дагестан и составе Правительства Республики Дагестан», – говорится в тексте Указа, подписанного 28 октября.

Депутаты Народного Собрания единогласно поддержали кандидатуру Абдулпатаха Амирханова для назначения на должность Председателя Правительства.