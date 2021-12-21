Сергей Меликов подписал указ о назначении именных стипендий дагестанским студентам питерских вузов

Постпред Дагестана в Санкт-Петербурге поздравил именных стипендиатов и вручил благодарственные письма активистам Содружества молодежи.

Руководитель Представительства РД в Санкт-Петербурге Гасан Гасанов поздравил дагестанских студентов и аспирантов высших учебных заведений Петербурга за особые успехи в учебе и научных исследованиях.

Распоряжение о назначении стипендий подписал глава республики Сергей Меликов.

Говоря об их заслугах, Гасанов подчеркнул, что все они не только на отлично учатся в высших учебных заведениях, но и принимают активное участие в общественной жизни, в том числе и в деятельности Содружества дагестанской молодежи в Санкт-Петербурге, являются примером для подражания своим сверстникам.