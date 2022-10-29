Сергей Меликов подписал указ о награждении Руслана Курбанова орденом «За заслуги перед РД»

В Дагестан вернулся участник СВО Руслан Курбанов, удостоенный звания Герой РФ за его мужество и героизм, а также тактическое достижение в боевых условиях, когда им без единой потери проведена операция по освобождению населённого пункта.

Сергей Меликов отметил, что Руслан — четвёртый Герой РФ из Дагестана с начала СВО.

«Я очень рад тебя видеть здесь — на родной земле. Для нас всех это предмет большой гордости — когда наши земляки удостаиваются высочайщих званий», — обратился Глава Дагестана к Герою России во время встречи и подчеркнул готовность дагестанцев быть верной поддержкой своей страны.

Сергей Меликов преподнёс Руслану Курбанову тактические часы.