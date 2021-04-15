Сергей Меликов подписал Соглашение в целях развития инвестиционного потенциала города Дербента

14 апреля в Дербенте состоялось подписание Соглашения о взаимодействии Республики Дагестан, города Дербент и Фонда «Новая Земля», в рамках которого будет организована работа по определению направлений развития социально-экономической сферы МО «город Дербент». Документ скрепили подписями врио главы республики Сергей Меликов, глава администрации города Дербента Рустамбек Пирмагомедов и председатель Фонда «Новая Земля» Руслан Рагимов. В рамках Соглашения будет организована работа, направленная на развитие инвестиционного потенциала города Дербента до 2030 года.

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