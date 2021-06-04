Сергей Меликов подписал соглашение с «Газпром газомоторное топливо» по использованию природного газа в качестве моторного топлива

В Дагестане созданы все условия для развития газификации. Для эффективной реализации проектов по строительству сети газозаправочных объектов 3 июня Сергей Меликов подписал соглашение о сотрудничестве с гендиректором ООО «Газпром газомоторное топливо» Тимуром Соиным.

Соглашение, подписание которого состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума, станет шагом к обеспечению республики компримированным природным газом.

В рамках встречи Сергей Меликов уделил особое внимание качеству топлива, а также предложил рассматривать для размещения газозаправочных станций как федеральную трассу, так и межмуниципальные дороги.