Экономика

Сергей Меликов подписал соглашение о сотрудничестве с «Туризм.рф»

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Сергей Меликов подписал соглашение о сотрудничестве с «Туризм.рф».

Со стороны корпорации подпись поставил ее генеральный директор Сергей Суханов.

Подписание прошло в присутствии заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко в рамках Восточного экономического форума в Владивостоке.

Основная цель Соглашения — долгосрочное взаимодействие сторон в сфере развития туризма, туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства в Дагестане в рамках национального проекта, в том числе:

развитие внутреннего и въездного туризма в Дагестане,
создание и развитие туристских территорий,
увеличение внутреннего туристического потока,
обеспечение социально-экономического развития Российской Федерации и Республики Дагестан.

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