Сергей Меликов подписал соглашение о сотрудничестве с «Туризм.рф».

Со стороны корпорации подпись поставил ее генеральный директор Сергей Суханов.

Подписание прошло в присутствии заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко в рамках Восточного экономического форума в Владивостоке.

Основная цель Соглашения — долгосрочное взаимодействие сторон в сфере развития туризма, туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства в Дагестане в рамках национального проекта, в том числе:

развитие внутреннего и въездного туризма в Дагестане,

создание и развитие туристских территорий,

увеличение внутреннего туристического потока,

обеспечение социально-экономического развития Российской Федерации и Республики Дагестан.