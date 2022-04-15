Сергей Меликов поднялся на 20 позиций в медиарейтинге губернаторов России

Статистика медиа-активности показала, что глава Дагестана Сергей Меликов поднялся на 20 позиций в медиарейтинге глав субъектов России.

По мнению политолога Эдуарда Уразаева Сергей Меликов «проявил себя ответственным и эффективным управленцем» в разных сферах своей деятельности, что особенно важно на фоне происходящих социально-политических потрясений. Он подчеркнул, что именно эффективность руководства главы Дагестана привлекло особое внимание к нему журналистов с последующим увеличением упоминания его имени в СМИ в позитивном ключе.

«Примечательно, что Глава Дагестана поднялся в рейтинге губернаторов на 20 позиций по итогам марта не в результате экстравагантных заявлений и популистских обещаний…» — отметил политолог.