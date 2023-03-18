Сергей Меликов поделился историей жительницы Мариуполя, полюбившей Дагестан

«Удивительной судьбе» Галины Викторовны Молодид восхитился Сергей Меликов на официальной странице.

Женщина 36 лет назад получила в подарок от Дагестанца Амира книгу Расула Гамзатова. С тех пор в её жизни появилась любовь к Дагестану, в котором она проживает вместе с тем самым Амиром, который стал её супругом.

В Мариуполе у Галины Викторовны Молодид остались родные и близкие, за которых она болеет душой. Благодарна президенту Владимиру Путину за освобождение её родного города.

Сергей Меликов отметил, что она будет почётным гостем в праздновании 100-летия Расула Гамзатова в селе Цада.