Экономика

Сергей Меликов поддержит инвесторов из Питера

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В Санкт-Петербурге Сергей Меликов встретился с бизнесменами, готовыми инвестировать в Дагестан. Предприниматели-выходцы из Дагестана представили ряд проектов.

В области сельского хозяйства и промышленности: строительство индустриального рыбоводного хозяйства, рыбоперерабатывающего комбината, оптово-распределительного центра (Дагестан-Санкт-Петербург), агропромышленного предприятия по посадке и выращиванию виноградников, фруктовых садов, создание парников, производств по переработке продукции сельского хозяйства близлежащих районов Южного Дагестана. В области туризма: строительство отеля на берегу моря.

Сергей Меликов обещал поддержать инициативы.

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