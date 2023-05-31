Сергей Меликов побывал в строящемся парке «Патриот» в пригороде Дербента

Это место уже известно дагестанцам и гостям республики благодаря установленному здесь единственному в мире ракетному экраноплану «Лунь».

«Каспийский монстр» — далеко не единственный экспонат парка, который заинтересует увлечённых военным делом. Здесь установят уникальные образцы советского вооружения, боевой техники и авиации. По инициативе главы Дагестана Сергея Меликова на территории откроют музей.

Кроме того, планируется создание зон для военно-тактических игр, интерактивных и спортивных площадок, палаточного городка.

В проекте предусмотрены также развлекательный комплекс и прогулочные зоны для семейного отдыха.

Сергей Меликов внимательно выслушал доклад о ходе проводимых работ и высказал ряд пожеланий, в том числе по организации музея.