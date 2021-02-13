Сергей Меликов побывал на субботнике по очищению городов от мусора

13 февраля в Махачкале, Каспийске и ряде городов и муниципалитетов прошли субботники: добровольцы помогли очистить улицы от завалов мусора. Только в Махачкале в общественном мероприятии участие приняло больше 1000 человек и около 300 единиц техники.

Сергей Меликов побывал на субботнике, выразил слова благодарности как населению, так и главам муниципалитетов и другим инициаторам и участникам общественно полезной работы. Он сообщил, что с 1 марта вывоз и утилизация ТКО в Дагестане будет проводиться надёжной компанией. Идёт оформление нормативно-правовой документации, будет пополнен технопарк по вывозу и обработке мусора, а также будут определены полигоны под сброс ТКО.

Врио главы республики отметил, что в течение февраля понадобится провести ещё один такой субботник, однако без принуждения, привлекая только добровольцев. Это позволит избежать мусорного коллапса до того момента, пока на данном «фронте» не начнет работу официальный оператор.

Стоит отметить, что участникам субботника предоставлялось бесплатное питание. О данном вопросе позаботились Минмоложежи, Минприроды и предприниматели Каспийска и Махачкалы.