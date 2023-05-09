Сергей Меликов поблагодарил ветеранов за Победу

На параде в Каспийске Глава Дагестана Сергей Меликов выразил слова благодарности ветеранам за Победу в Великой Отечественной войне. «Дорогие наши ветераны, труженики тыла, дети войны! История жизни вашего поколения – истинный пример мужества, доблести и духовного величия. Мы учимся у вас искренне любить Родину и верить в ее завтрашний день.

Сегодня мы склоняем головы перед памятью тех, кто отдал жизнь во имя нашего будущего. Благодарим всех, кто совершил трудовой подвиг. Обещаем сберечь правду о той войне во славу героев, которые защитили многие народы от геноцида и рабства.

Дорогие товарищи! В этот торжественный день я хочу пожелать нам, потомкам победителей, мужества и стойкости! Наше дело правое. Враг будет разбит! Победа будет за нами!», — сказал Сергей Меликов.