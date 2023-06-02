Сергей Меликов поблагодарил руководителей городов и районов Дагестана за организацию праздника для детей 1 июня

Яркие и интересные мероприятия в этот день проходили по всей республике.

«Спасибо, что устроили детям праздник. Очень хорошие отзывы в том числе по Казбековскому, Табасаранскому, Сулейман-Стальскому районам, Каспийску, Махачкале. Много мероприятий было проведено. Дай Бог, чтобы всё, что пожелали вчера детям, сбылось. Главное, чтобы во всех домах был мир», – сказал глава субъекта.

Напомним, в республике провели свыше 300 мероприятий с охватом более 450 тысяч юных дагестанцев.

Для детей были организованы 98 праздничных программ, концертов и детских фестивалей, 42 развлекательных мероприятия, в том числе на игровых площадках, с мыльными шоу, аниматорами, мастер-классами, 25 конкурсов детских рисунков и многое другое.

По поручению главы Дагестана, особое внимание было уделено детям участников СВО, детям из малоимущих и многодетных семей, с ограниченными возможностями здоровья, проживающим в детских домах, школах-интернатах, социально-реабилитационных центрах.