Общество

Сергей Меликов поблагодарил Президента и Правительство России, Совет Федерации за большое внимание к празднованию юбилея Расула Гамзатова

Оставить комментарий

«От лица всех дагестанцев я искренне благодарю руководство нашей страны, Владимира Владимировича Путина, по инициативе которого празднование юбилея поэта получило такой высокий статус. Благодарю Вас, Валентина Ивановна, за особое отношение и к Дагестану, и к личности Расула Гамзатовича, а также за гостеприимный прием и всемерную поддержку празднования!

Признателен Вам, Татьяна Алексеевна, за огромную работу, проведенную под Вашим руководством, по подготовке празднования 100-летия народного поэта Дагестана Расула Гамзатова на федеральном уровне в соответствии с указом главы государства», – сказал в своём выступлении в верхней палате парламента руководитель Дагестана Сергей Меликов.

Также читают:

Шамсигат Насрулаева: «Считаю, что необходимо особо...
Волонтерский штаб Казбековского района оперативно ...
Заурхан Кувандыков: «Всегда готов и выполню свою о...
В ряде районов Дагестана завершилась работа по час...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *