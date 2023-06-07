Сергей Меликов поблагодарил Президента и Правительство России, Совет Федерации за большое внимание к празднованию юбилея Расула Гамзатова

«От лица всех дагестанцев я искренне благодарю руководство нашей страны, Владимира Владимировича Путина, по инициативе которого празднование юбилея поэта получило такой высокий статус. Благодарю Вас, Валентина Ивановна, за особое отношение и к Дагестану, и к личности Расула Гамзатовича, а также за гостеприимный прием и всемерную поддержку празднования!

Признателен Вам, Татьяна Алексеевна, за огромную работу, проведенную под Вашим руководством, по подготовке празднования 100-летия народного поэта Дагестана Расула Гамзатова на федеральном уровне в соответствии с указом главы государства», – сказал в своём выступлении в верхней палате парламента руководитель Дагестана Сергей Меликов.