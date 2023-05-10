Общество

Сергей Меликов поблагодарил органы власти за внимание к ветеранам, участникам СВО и их семьям, в том числе в рамках празднования Дня Победы

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При этом он подчеркнул, что подход к каждому герою и каждой семье должен быть индивидуальным. Для этого необходим личный контакт, добавил он.

«Нельзя подводить семьи под общий знаменатель. Они разные, по-разному воспринимают потери, у них разные жизненные ситуации. В отдельных случаях объёмы материальной помощи не могут быть стандартными. Поэтому нужно подходить индивидуально к каждой семье.

Могу привести пример. Глава семьи уехал в зону спецоперации, не завершив ремонт. Не успел я поставить задачу главе района, а ремонт уже был выполнен», – сообщил руководитель субъекта.

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