Сергей Меликов поблагодарил органы власти за внимание к ветеранам, участникам СВО и их семьям, в том числе в рамках празднования Дня Победы

При этом он подчеркнул, что подход к каждому герою и каждой семье должен быть индивидуальным. Для этого необходим личный контакт, добавил он.

«Нельзя подводить семьи под общий знаменатель. Они разные, по-разному воспринимают потери, у них разные жизненные ситуации. В отдельных случаях объёмы материальной помощи не могут быть стандартными. Поэтому нужно подходить индивидуально к каждой семье.

Могу привести пример. Глава семьи уехал в зону спецоперации, не завершив ремонт. Не успел я поставить задачу главе района, а ремонт уже был выполнен», – сообщил руководитель субъекта.