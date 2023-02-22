Сергей Меликов поблагодарил матерей погибших военнослужащих

В их числе Елена Барбара, Сапижат Мазаева, Хадижат Сайкумова и многие другие.

От их лица к собравшимся обратилась мать Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова Сапижат Мазаева. Она прочитала поздравление, которое в прошлом году направила своему сыну.

Словами, которые так и не успел прочитать её сын Нурмагомед, Сапижат Мазаева поздравила всех собравшихся с Днём защитника Отечества.

«Пусть каждый участник спецоперации вернётся живым и здоровым к своим родным», – пожелала она. Вместе с тем мать Героя поблагодарила главу республики за постоянную помощь и поддержку.

Сапижат и другие матери погибших бойцов получили из рук главы региона государственные награды.

Зал приветствовал их стоя.