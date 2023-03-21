Сергей Меликов поблагодарил дагестанцев за гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения жителям в Сирии

«Буквально несколько дней назад совместными усилиями мы отправили большую партию гуманитарной помощи в Сирийскую Арабскую республику с военного аэродрома Чкаловский. Это был классический пример консолидации гражданских инициатив и властных структур. Всем, кто собирал гуманитарную помощь, хочу сказать огромное спасибо. Груз уже доставлен в Сирию и будет распределен между теми, кто в нем нуждается», – сказал глава региона на встрече с представителями НКО.

Сбор помощи осуществлял благотворительный фонд «Чистое сердце», который оказывает поддержкой пострадавшим от землетрясения с первых дней катастрофы. «Чистое сердце» стало первым фондом, прибывших в Сирию с помощью.

Напомним также, что благотворительный фонд «Инсан» собрал 31 миллион рублей для помощи пострадавшим. Руководитель Дагестана организовал транспортный самолет для доставки гуманитарной помощи.