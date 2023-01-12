Сергей Меликов поблагодарил Абдулмуслима Абдулмуслимова за своевременное и эффективное освоение бюджетных средств в 2022 году

Как сообщил руководитель республики Сергей Меликов, значительная часть республиканских министерств и ведомств обеспечила своевременное и эффективное освоение выделенных бюджетных средств в 2022 году.

В этой связи Сергей Меликов поблагодарил за проведенную работу Правительство Дагестана под руководством премьера Абдулмуслима Абдулмуслимова.

«Такой результат стал возможен благодаря постоянному контролю со стороны регионального правительства, обсуждению проблемных вопросов на заседаниях, оперштабах по устойчивому развитию экономики республики, тематических совещаниях», — подчеркнул глава Дагестана.

Отметим, что кассовое исполнение бюджета составило 95,7 %.

Если за 2021 год сумма неиспользованных средств на счетах ГРБС числилась в размере 12,5 млрд рублей, то по итогам 2022 года остатки составили 5,5 млрд рублей, что почти на 7 млрд меньше по сравнению с (12,5 млрд руб.) аналогичным периодом предыдущего года.