Экономика

Сергей Меликов планирует представить на заседании Госсовета проект создания нового курорта

Оставить комментарий

Сергей Меликов поделился планами представить проект создания нового курорта на побережье Каспийского моря на заседании Госсовета, которое пройдёт в рамках ВЭФ. По словам Сергея Меликова, проект будет предусматривать наличие строительства и запуска Всероссийского детского центра, создание гостиниц, экспо-площадок, бальнеологического и оздоровительного курорта.

«Это «чистая» площадка, которая на пять тысяч гектар имеет морское побережье с песком, пресные озера, удобное расположение рядом с федеральной трассой, в сорока километрах от аэропорта», — сказал Сергей Меликов. По словам Главы Республики Дагестан, самым проблемным вопросом является вопрос земельно-имущественных отношений и передача земельных участков под реализацию инвестпроекта. В целях решения проблем, могут быть внесены поправки в существующую нормативную базу и законодательство. По словам Меликова, Дагестан намерен в целом развивать туристическую сферу в связи с ростом турпотока.

Также читают:

В Дагестанском театре кукол прошло мероприятие «На...
В Дагестане начали собирать урожай клубники
В Буйнакском районе откроют цех по производству яи...
Вложения на 60 миллионов рублей в туризм, принесут...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.