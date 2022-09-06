Сергей Меликов планирует представить на заседании Госсовета проект создания нового курорта

Сергей Меликов поделился планами представить проект создания нового курорта на побережье Каспийского моря на заседании Госсовета, которое пройдёт в рамках ВЭФ. По словам Сергея Меликова, проект будет предусматривать наличие строительства и запуска Всероссийского детского центра, создание гостиниц, экспо-площадок, бальнеологического и оздоровительного курорта.

«Это «чистая» площадка, которая на пять тысяч гектар имеет морское побережье с песком, пресные озера, удобное расположение рядом с федеральной трассой, в сорока километрах от аэропорта», — сказал Сергей Меликов. По словам Главы Республики Дагестан, самым проблемным вопросом является вопрос земельно-имущественных отношений и передача земельных участков под реализацию инвестпроекта. В целях решения проблем, могут быть внесены поправки в существующую нормативную базу и законодательство. По словам Меликова, Дагестан намерен в целом развивать туристическую сферу в связи с ростом турпотока.