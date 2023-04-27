Сергей Меликов передал «Золотую Звезду» матери Героя России, командира взвода гвардейской мотострелковой дивизии Шамиля Магомедова Сабине Магомедовой

Видя, что враг подходит вплотную к позициям соединения, Шамиль Магомедов поднял гранатомёт на крышу здания и стал обстреливать наступающего противника. Лейтенант прикрыл своих сослуживцев и дал боевым товарищам отойти на защищенные рубежи.

О его подвиге ранее в своём телеграм-канале рассказал руководитель республики Сергей Меликов.

«Шамиль погиб, но память о человеке с несгибаемым характером, истинном патриоте и самоотверженном товарище мы сохраним навсегда. Своим поступком он доказал, что сила духа российского воина непобедима!», – отметил руководитель республики.

Напомним, с начала СВО семеро дагестанцев удостоены высокого звания Героя России.