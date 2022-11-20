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Сергей Меликов передал командующему Каспийской флотилии Александру Пешкову очередную партию помощи для военнослужащих, участвующих в СВО

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Личный состав Флотилии, находящийся в зоне военной операции, получит дополнительную экипировку, в том числе 600 комплектов зимнего обмундирования, военную обувь, спальные мешки, раскладушки, медикаменты и многое другое.

Напомним, Сергей Меликов выступил с инициативой обеспечить более системное снабжение дагестанских военнослужащих, исходя из их запросов. На базе МЧС проводится сбор всего необходимого. Товары приобретаются в том числе меценатами, представителям районов и городов, неравнодушными гражданами.

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