Сергей Меликов озвучил новые кадровые решения в Правительстве Дагестана

Абдурахман Махмудов в целях повышения эффективности работы регионального правительства назначен на должность заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан с кураторством вопросов социального блока и здравоохранения.

Мурад Казиев назначается исполняющим обязанности министра труда и социального развития Республики Дагестан.

Министром экономики и территориального развития республики назначен Гаджи Султанов.

Управление Правительства РД по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района возглавит Магомед-Гаджи Аи‌диев.