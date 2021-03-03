Сергей Меликов озвучил итоги Дней Дагестана в Совфеде РФ

Сегодня Сергей Меликов встретился с журналистами и ответил на вопросы по итогам Дней Дагестана в Совете Федерации. Врио Главы Дагестана сообщил основные направления, по которым вопросы проработаны на федеральном уровне. Обсуждение коснулось широкого спектра задач: от стратегически важных до социальных и культурных.

Среди них, в частности, модернизация порта Махачкалы «Уйташ» в рамках комплексного плана развития сети аэропортов страны, определение перспектив развития порта Махачкалы, решение экологической проблемы в связке с вывозом ТКО И определением операторов и ряд других.