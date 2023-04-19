Сергей Меликов озвучил ежегодное Послание Главы Дагестана НС РД

«Впервые это было проведено в новом формате – в Доме дружбы с приглашением представителей органов законодательной и исполнительной власти, а также всех муниципалитетов региона, духовенства, общественности, средств массовой информации.

Послание Главы Дагестана было пронизано мудрыми изречениями наших великих земляков и заботой о дагестанцах, это проявилось и в самом выступлении, и в поручениях, которые были даны.

Большое внимание было уделено проблемам города Махачкалы, на необходимость решения которых Глава Дагестана акцентировал особое внимание.

«В своём послании я коротко остановился на основных направлениях деятельности органов государственной власти республики, обозначил приоритеты и акценты на перспективу. В Дагестане ещё немало нерешённых вопросов в различных сферах жизнедеятельности. Мы постепенно будем их совместно решать», – отметил глава.

Все недочёты в работе, на которые указал руководитель региона, будут устранены, администрация города Махачкалы приложит максимум усилий, чтобы реализовать основной посыл выступления – обеспечение горожан достойными условиями и комфортной жизнью!», — отметил глава г. Махачкалы Ризван Газимагомедов.