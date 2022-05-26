Сергей Меликов ознакомился с профессиональной филантропией «из первых рук»

Соучредитель фонда «Друзья» Гор Нахапетян и Сергей Меликов провели встречу, во время которой произошёл обмен опытом успешной реализации благотворительной деятельности. Участие во встрече приняла и управляющий директор Фонда «Друзья» Мария Баландина, а также студенты Московской школы профессиональной филантропии. Стоит отметить, что данная школа — лицензированная программа профпереподготовки лидеров благотворительной индустрии.

Выездной региональный модуль, проводимый школой впервые, осуществляется благодаря поддержке руководства республики и его бизнес-сообщества.