Сергей Меликов ознакомился с научными разработками лабораторий ДГУ

С целью оценки научных перспектив региона врио Главы Дагестана Сергей Меликов побывал в ДГУ и ознакомился с инновационными научными разработками математической, физической, химической, биологической лабораторий, а также лаборатории компьютерных технологий. Также главе были продемонстрированы центры научно-технологических лабораторий: 3D-построение Всероссийского центра «Цифровые платформы», «ФАБЛАБ». Здесь студенты рассказали о научной работе, в рамках которой новейшим лазерным 3D-принтером можно напечатать любые металлические изделия, в том числе комплектующие для космических аппаратов или импланты.

Среди других научных разработок руководителю республики были продемонстрированы работы над созданием антибактериальных нанопокрытий; центр воспроизводства рыбы осетровых, где студенты практически учатся воспроизводить популяции редкой рыбы в Каспии. Здесь же Сергею Меликову показали передвижную лабораторию автоматизированного мониторинга экологического состояния воды, почвы, воздуха.