Сергей Меликов ознакомился с ходом строительства гостинично-туристических комплексов в Карабудахкентском районе

В Карабудахкентском районе готовятся к увеличению потока туристов.

Как сообщил генеральный директор ООО «Интеко» Магомед Омаров, проектная жилая площадь комплекса «Каспий –Марина» составляет 41,5 тыс. кв.м., площадь застройки – 7160 кв.м. На территории объекта планируется возведение шести 9-этажных корпусов со всеми условиями на 400 отдыхающих. В комплекс войдут также спортивная площадка, бассейны, автостоянка, пляж, спортплощадка, детская площадка, кафе и др. Ввод объекта в эксплуатацию ожидается в 2027 г. На сегодняшний день в него уже вложено порядка 1 млрд рублей.

По словам Магомеда Омарова, проект ориентирован, прежде всего, на внутренний туризм.

Руководитель проекта «Аль-Каср» Марат Алияров проинформировал об этапах строительства курируемого им объекта.

Проектная жилая площадь комплекса составляет 52 тыс. кв.м., площадь застройки – 7160 кв.м. Здесь планируется строительство трех зданий, рассчитанных на размещение 450 отдыхающих. В комплекс войдут детская площадка, летнее кафе, бассейн, автостоянка, пляж, спортплощадка и фитнес-зал, центра красоты и солевые комнаты, мечеть. «Главное, чтобы людям в любое время было комфортно отдыхать. Мы сделаем для этого все, в том числе создав красивую зеленую зону», – подчеркнул Марат Алияров. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 2025 г.

Предпринимателям нужна помощь от государства в строительстве очистных сооружений, электроподстанции и водоснабжение. Сергей Меликов поручил республиканскому правительству заняться решением вопроса.