Сергей Меликов ответил на вопросы журналистов

Под руководством Сергея Меликова состоялось очередное заседание Оперативного штаба республики по предупреждению завоза и распространения COVID-19. По итогам заседания врио Главы Дагестана в рамках пресс-подхода прокомментировал наиболее актуальные для региона вопросы. Касательно ослабления ограничительных мер, Сергей Меликов отметил, что на данный момент завершен режим самоизоляции для граждан от шестидесяти пяти лет. Остальные меры пока сохранены, по причине отсутствия стабильности. По словам врио главы республики, важным моментом в решении данного вопроса является повышение темпов вакцинации населения, которое позволит стабилизировать ситуацию. Данный вопрос будет рассмотрен и на следующем заседании Оперативного штаба, которое состоится 24 февраля. Далее Сергей Меликов коснулся проблемы с ТКО, подчеркнув, что данная ситуация должна быть разрешена до наступления тепла. Для этого необходим системный метод работы с ТКО, в переходе к которому окажет содействие Министерство природных ресурсов Росии. В рамках беседы с журналистами Сергей Меликов коснулся и других актуальных для республики вопросов.

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