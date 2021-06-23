Сергей Меликов ответил на вопросы журналистов про важные для Дагестана темы

Глава республики рассказал об итогах Съезда «Единой России». Меликов подчеркнул, что кандидаты от Дагестана должны участвовать в решении социальных вопросов, в том числе поддерживать малоимущих.

О проблемах Дагестана говорили и во время Дней Дагестана в Совете Федерации. На Съезде Президент Владимир Путин говорил о поддержке регионов.

«Президент говорит, что мы должны уделять внимание развитию инфраструктуры региона, прежде всего, водоснабжения и водоотведения. Эти проблемы для Дагестана очень актуальны. Это не только водоснабжение и водоотведение, не только свет, газ, вывоз мусора. Мы должны использовать, безусловно, федеральную поддержку для развития инфраструктуры, но в то же время мы должны и принимать какие-то усилия для того, чтобы нормализовать все эти процессы для создания нормальных условий для жизни людей», – отметил глава региона.