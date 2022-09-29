Сергей Меликов ответил на вопросы журналистов о частичной мобилизации

28 сентября Глава Республики Дагестан принял участие в пресс-подходе, в рамках которого ответил на вопросы о частичной мобилизации. По словам Сергея Меликова, в республике все мобилизационные предписания выполняются строго в соответствии с графиками. Ситуация мониторится ежедневно.

Однако, руководитель республики указал на то, что военный комиссар Дайтбег Мустафаев на уровне республики работает уверенно, но в муниципалитетах сложилась обратная ситуация. «После того, как к решению возникших вопросов подключились компетентные люди, владеющие ситуацией, процесс пришёл в норму».

Кроме того, в республике открыты горячие линии, для того, чтобы избежать «перегибы» в ходе мобилизации. Разъяснительная работа, по словам Меликова, будет продолжена.