Сергей Меликов ответил на вопросы дагестанцев в прямом эфире

Вопросы поступали в течение месяца обращения через портал voprosmelikovu.ru и в Instagram @agiprd письменно, видеовопросы и голосовые сообщения.

Трансляция проходила на каналах РГВК «Дагестан», ГТРК «Дагестан» и в социальных сетях. На связи со студией были также руководители органов исполнительной и муниципальной власти Дагестана.

Первый вопрос задала жительница поселка Семендер. Он касался устройства ребенка в детский сад. Ребенку уже 4 года, но очередь не дошла, хотя семья встала в электронную очередь с момента рождения дочери.

Сергей Меликов назвал эту проблему системной и актуальной не только для Махачкалы. Учитывая высокую рождаемость, республике нужно еще много садиков, в очереди больше 30 тысяч детей. Глава республики отметил, что Правительство принимает меры для скорейшего сокращения очередей. В 2020 году построено 14 новых садиков, но работают из них пока только 2.

Чтобы все дети вовремя пошли в сад, надо в Дагестане построить до 200 детских образовательных учреждений.

Прозвучал вопрос о развитии Кикунинского консервного завода.

Меликову предложили создать в Дагестане Клуб приёмных родителей. С инициативой обратилась приемная мать из Крыма Лейла Гамзатова. Меликов обещал поддержать инициативу.

Затронули также вопрос выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Много вопросов задавали по поводу строительства школ. Сергей Меликов ответил, что запланировано строительство 65 школ, из них 29 – взамен аварийных.

«Это достаточно высокий темп, других темпов мы позволить себе не можем. Но также нужно разобраться, где и как мы строим эти школы», – сказал Меликов.

На прямой эфир позвонили с вопросом о дымящейся свалке в поселке Талги. Меликов назвал это ключевой проблемой.

«Всего четыре проблемы, без решения которых мы не двинемся вперед. Первая – земельные отношения, без определения четких земельных участков, которые положены под индивидуальное жилищное строительство, многоквартирных домов, сельскохозяйственных объектов и развитие промышленных парков или же под объекты сферы туризма или иные участки, мы никуда не уйдем. И сегодня нам нужно пересмотреть законность ранее выданных земельных участков.

Вторая проблема – водоснабжение. В Дагестане, наверное, нет человека, который от этих нерешенных вопросов не пострадал бы.

Третий вопрос – это ТЭК, газ и свет. Если у нас за неделю 160 населённых пунктов отключаются от света, причем в половине из них еще нет газа, я не представляю, в каких условиях люди должны жить.

Четвертая проблема – это и есть мусор. Будучи ранее на других должностях я слышал обидные для Дагестана названия – «страна летающих пакетов» или иные эпитеты.

К сожалению, все это до сих пор сохранилось и, на мой взгляд, многие проблемы рукотворные, и созданы некоторыми деятелями в определённых целях. Но этим горе-коммерсантам нет дела до того, что от этого страдают люди.

Безусловно, эти вопросы важны, и если мы их не решим в ближайшие годы, то у нас нет перспективы развития», — сказал Меликов.

Во время прямого эфира затронули и много других социально-значимых вопросов. К примеру, строительство спортивных площадок для молодежи, проектирование открытой набережной в Махачкале, а также водоснабжения населенных пунктов.

Говорили также о возможности внесения села Гамсутль в список объектов, охраняемых ЮНЕСКО. Через село проходит 10 туристических маршрутов.

Врио Главы Дагестана ответил и на личный вопрос: ведущая «прямого эфира» поинтересовалась, каким видом спорта занимался Сергей Меликов.

«Я вырос в спортивной семье, отец играл в «Динамо» Махачкала. Когда-то у меня был разряд КМС, в армии занимался прикладными видами, которые были необходимы для этой профессии. Весь период службы сопряжен с занятиями спортом», – сообщил глава республики, добавив, что и сегодня старается поддерживать себя в форме – больше как физкультурник, к чему призывает и всех жителей Дагестана. «Нам, конечно, надо больше спортплощадок и залов. Будем эти вопросы активно продвигать», – заявил врио Главы Дагестана.