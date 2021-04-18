Главное

Сергей Меликов оценил новые школы и сады Магарамкента

Оставить комментарий

В процессе своего трёхдневного рабочего визита в Южный Дагестан Сергей Меликов 18 апреля посетил Оружбинскую школу, которая должна быть сдана до начала нового учебного года и призвана решить вопрос с трехсменкой в селе. Также он побывал в строящемся саду другого села Магарамкентского района. Детский сад рассчитан на 60 мест, ещё в декабре прошлого года говорилось о его завершении, однако сад до сих пор пустует. Это раскритиковал руководитель республики и назвал безответственностью «кучи людей», которые назначены ответственными.

Также читают:

Открыт прием работ на IX Всероссийский конкурс соц...
Глава Дагестана принял участие в Республиканском и...
ПОЛОЖЕНИЕ о присуждении грантов Министерства печат...
ВЛАДИМИР ИВАНОВ НАЗНАЧЕН РУКОВОДИТЕЛЕМ АДМИНИСТРАЦ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *