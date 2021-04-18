Сергей Меликов оценил новые школы и сады Магарамкента

В процессе своего трёхдневного рабочего визита в Южный Дагестан Сергей Меликов 18 апреля посетил Оружбинскую школу, которая должна быть сдана до начала нового учебного года и призвана решить вопрос с трехсменкой в селе. Также он побывал в строящемся саду другого села Магарамкентского района. Детский сад рассчитан на 60 мест, ещё в декабре прошлого года говорилось о его завершении, однако сад до сих пор пустует. Это раскритиковал руководитель республики и назвал безответственностью «кучи людей», которые назначены ответственными.

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