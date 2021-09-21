Сергей Меликов отметил, что выборы в Дагестане прошли максимально организованно

Сергей Меликов провел совещание, на котором были подведены итоги выборов. По словам Меликова, выборы показали политическую зрелость дагестанцев.

«Дагестанцы избирали депутатов Государственной Думы, Народного Собрания и практически во всех муниципальных образованиях проходили выборы в местные органы власти. Важно отметить, что за многие годы выборы в Дагестане прошли максимально организованно, практически без существенных нарушений», – сказал глава республики.

Сергей Меликов отметил высокий процент явки на выборы. По количеству пришедших на избирательные участки республика стала одним из лидеров в стране.

Наибольшую поддержку в республике, как и по всей стране, также получило Дагестанское региональное отделение ВПП «Единая Россия» – около 74% голосов избирателей, что обеспечило ему в парламенте республики 69 депутатских мандатов. За ДРО ПП «Справедливая Россия-Патриоты-За Правду» отдали свои голоса почти 13% избирателей, а за ДРО ПП «КПРФ» – около 12%.