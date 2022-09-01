Сергей Меликов открыл в селе Луткун новую школу на 400 мест. Глава Дагестана Сергей Меликов с рабочей поездкой посетил Ахтынский район и принял участие в открытии новой общеобразовательной школы в селе Луткун, построенной в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

Руководитель республики поблагодарил всех, кто организовал и контролировал строительство.

Меликов отметил, что в Дагестане, помимо Луткунской, открывается 3 новые школы на 1 206 ученических мест. По госпрограммам также строится еще 100 школ, свыше 50 детских садов, из которых в 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 74 объекта. В текущем году в рамках реализации мероприятий по капитальному ремонту отремонтировано 210 зданий в 191 школе республики, в том числе в 3 школах Ахтынского района. Это, по словам руководителя, в полной мере соответствует объявленному в регионе Году образования, в рамках которого предусмотрены мероприятия по повышению качества образования.

Обращаясь к педагогам, глава Дагестана подчеркнул, что учительский труд, служение будущему пользуются безграничным уважением и почетом в нашей стране: «Именно вы побуждаете ребят думать, размышлять, определять свои способности и таланты, любить свою историю и культуру. Уверен, с вашей помощью ребята разберутся в сложностях современного мира и, окончив школу, приступят к выполнению грандиозных задач на благо родной республики».

Сергей Меликов пожелал школьникам успехов в учебе, упорства, любознательности и стремления на пути к знаниям.