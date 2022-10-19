«Я вас поздравляю с открытием «росгвардейских» классов! Пусть полученные тут знания воспитают в подрастающем поколении настоящих патриотов нашей Родины и помогут им найти достойное место в жизни», – Сергей Меликов открыл «росгвардейский» класс на базе Республиканского центра образования в Каспийске. В мероприятии принял участие командующий Северо-Кавказским округом Росгвардии генерал-полковник Сергей Захаров.

В новом классе – новое оборудование! В «росгвардейском» классе, помимо прочего, будут подарки от главы Дагестана – макеты автомата Калашникова, тренировочные пистолеты и штык-ножи.

Одновременно в режиме видеосвязи такие классы открыты еще в 13 школах республики! Они будут функционировать на базе 7-х классов школ Махачкалы, Каспийска, Избербаша, Дербента, Буйнакска, Хасавюрта, Кизляра, Кизилюрта и Левашинского района.

В общей сложности в Дагестане теперь 16 «росгвардейских» классов – такого количества нет ни в одном регионе России.