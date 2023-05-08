Сергей Меликов открыл мемориальные доски участникам спецоперации

Сегодня, 8 мая, Глава Республики Дагестан Сергей Меликов дал старт акции памяти участников СВО, отдавших жизнь за защиту Родины. Первые две мемориальные доски на домах, в которых жили военнослужащие Артур Магомедов и Даниял Магомедов, открыл лично глава республики.

Напомним, по инициативе Сергея Меликова в преддверии Дня Победы на домах, в которых жили павшие участники спецоперации, установили памятные таблички. Такие символы благодарности дагестанцев защитникам Родины сегодня открыли во всех городах и районах республики.

Первая мемориальная доска была открыта в Махачкале по ул. Ю. Акаева, на многоквартирном доме, где жил старший лейтенант Артур Магомедов. Вместе с руководителем региона в церемонии участвовали родители военнослужащего Жалалудин и Хадижа Магомедовы и его 12-летний сын Магомед.

Профессиональный военный, Артур не раз бывал в горячих точках. В 2019 году вернулся из Сирии и вступил в ряды Вооруженных сил ДНР. С 2022 года выполнял воинский долг в зоне СВО, был командиром мотострелковой роты.

«Мы с Артуром окончили одно военное училище, я знал его по службе. Это был мужественный, самоотверженный человек. Эти качества в нём воспитали его отец, офицер, и его замечательная мама. Он обладал командирским мужеством, принимал решения, чтобы сберечь подчинённых. Но, к сожалению, не смог уберечь себя. Победу куёт именно такая пехота, в которой служил Артур. Именно такие ребята, которые не гонятся за наградами и не ищут легких путей», – сказал Сергей Меликов.

Жалалудин Магомедов поделился воспоминаниями о сыне: «После окончания школы сын сказал: «Отец, хочу пойти по твоим стопам, стать военным». Окончил Саратовский военный институт, прошёл горячие точки. Служил честно и порядочно. Всегда берег своих подчинённых. Сын погиб как настоящий офицер. Желаю всем, кто на передовой, вернуться живыми и здоровыми».

В этот же день глава республики открыл мемориальную плиту младшему сержанту Даниялу Магомедову вместе с отцом военнослужащего Тимуром Магомедовым.

В 2020 году Даниял Магомедов подписал контракт и вступил в ряды Российской Армии, а в 2022 году отправился в зону СВО.

В марте этого года он сражался с противником в составе своего отряда. Взяв одну из стратегических высот, Даниял оказался в окружении вместе со своими сослуживцами.

Несмотря на ранение и уговоры бойцов, дагестанец взял на себя задачу прикрывать товарищей и героически погиб, спасая их жизни.

«Семья воспитала смелого, отважного командира, который ценой своей жизни спас подчинённых и при этом выполнил поставленную ему боевую задачу. От имени всех россиян, дагестанцев, выживших благодаря ему солдат, — низкий поклон вам и глубочайшие соболезнования», — обратился глава республики к родителям младшего сержанта.

Комментируя акцию увековечения памяти военнослужащих, Сергей Меликов отметил: «Они являются настоящими носителями традиций и продолжателями славных подвигов тех, кто защищал на разных этапах нашу страну».

Отец Данияла Магомедова поблагодарил собравшихся за память о сыне: «Все, кто живет в этом доме, знают его как доброго и отзывчивого человека. Хочется, чтобы и дальше не забывали. Не только его, но и всех, кто не вернулся. Они отдали самое дорогое — жизнь. Уверен, это не зря. Победа будет за нами!».