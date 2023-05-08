Сергей Меликов открыл мемориальную доску — младшему сержанту Даниялу Магомедову

Даниял Магомедов всегда хотел быть военным.

В 2016 году он поступил на исторический факультет, но уже в 2020 — подписал контракт и вступил в ряды Российской Армии. В 2022 году отправился в зону СВО.

В марте этого года он сражался с противником в составе своего отряда. Взяв одну из стратегических высот, Даниял оказался в окружении вместе со своими сослуживцами.

Несмотря на ранение и уговоры бойцов, дагестанец взял на себя задачу прикрывать товарищей и героически погиб, спасая их жизни.

«Семья воспитала смелого, отважного командира, который ценой своей жизни спас подчинённых и при этом выполнил поставленную ему боевую задачу. От имени всех россиян, дагестанцев, выживших благодаря нему солдат — низкий поклон вам и глубочайшие соболезнования», — сказал руководитель региона родителям младшего сержанта.

Сергей Меликов добавил, что в канун Дня Победы по всему Дагестану проходят мероприятия по увековечению памяти военнослужащих: «Они являются настоящими носителями традиций и продолжателями славных подвигов тех, кто защищал на разных этапах нашу страну».