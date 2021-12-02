Сергей Меликов открыл декаду приёмов граждан, в честь 20-летия «Единой России»

Всероссийская политическая Партия «Единая Россия» празднует двадцатилетний юбилей. В рамках празднования юбилея политической партии, 1 декабря по всей стране стартовала декада приёмов граждан. В Дагестане открыл декаду Глава Республики Дагестан. Сергей Меликов, который является и Секретарём Дагестанского регионального отделения «Единой России», в первый день лично рассмотрел обращения граждан. По итогам приёма, Глава РД поручил Региональной общественной приёмной взять на контроль решение озвученных вопросов. Декада приёмов граждан продлится до 10 декабря.

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