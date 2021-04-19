Сергей Меликов осмотрел учреждения культуры и образования Ахтынского района

Сергей Меликов посетил образовательный центр «Люминари», который в 2020 году стал лауреатом Гран-при Международного конкурса. Центр просвещения, расположенный в селе Хрюг Ахтынского района, обучает сто двадцать детей как из районного центра, так и из других сел муниципалитета. Для учащихся учреждения созданы все условия для развития своих знаний, есть обсерватория, лаборатория, студия звукозаписи. Ряд проектов «Люминари» курируются Роскосмосом и Институтом географии РАН. В рамках посещения муниципалитета более подробно с историей Ахтынского района Сергей Меликов смог познакомиться в рамках экскурсии по Ахтынскому краеведческому музею, экспозиция которого включает более двенадцати тысяч экспонатов. Во время экскурсии Сергей Меликов сообщил, что имя Магомеда Гаджиева в скором времени будет присуждено одному из подводных ракетных крейсеров.

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