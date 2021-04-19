Сергей Меликов осмотрел строительство соцобъектов в Ахтынском районе

В рамках реализации федеральной целевой программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Ахтынском районе Дагестана возводится ряд учреждений. В рамках рабочего визита в Ахтынский район Сергей Меликов оценил ход строительства спортивного комплекса и детского садика. Сроки сдачи обоих объектов задерживаются, в связи с чем руководитель региона сделал ряд критических замечаний. Наряду с этими объектами врио Главы Дагестана осмотрел строительство общеобразовательного учреждения в селе Луткун. Школа на 400 мест возводится в рамках государственной программы «Развитие образования». Сдача объекта намечена на начало нового учебного года.

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