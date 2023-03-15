Сергей Меликов организовал транспортный самолет для доставки гуманитарной помощи в Сирию

Благодаря неравнодушным дагестанцам фонд «Инсан» собрал 31 миллион рублей для помощи людям, пострадавшим от землетрясения в Сирии. Волонтеры уже вылетели с гуманитарным грузом и в эти дни будут адресно доставлять гумпомощь.

Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения «катастрофой века». Число погибших достигло 48,4 тысячи человек. Глава Дагечтана Сергей Меликов сразу выразил соболезнования семьям погибших и заявил о готовности оказать любую возможную помощь пострадавшим странам.

Правительство Республики Дагестан уже отправило в Сирию около 65 тонн гумпомощи, в том числе медикаменты, продукты, одежду и обувь.