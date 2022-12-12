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Сергей Меликов опубликовал в своём Телеграм письмо от ветерана из Донбасса

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Эту фотографию вместе с письмом мне прислал 93-летний ветеран Великой Отечественной войны из ДНР Пётр Давидович Дорфман.

От имени своих земляков Пётр Давидович поблагодарил народ Дагестана за то, что мы близко к сердцу приняли беду жителей Донбасса и прислали им на помощь своих доблестных сыновей.

Такое мнение о дагестанцах у него сложилось неспроста – он познакомился с несколькими нашими ребятами, которые оказались не только отважными бойцами, но и добрыми, чуткими и отзывчивыми людьми, и всячески поддерживают ветерана.

«Мы никогда не забудем тот вклад, который внёс народ Дагестана в дело защиты Донбасса от фашистских нелюдей!», – эмоционально пишет он.

Уважаемый Пётр Давидович, дагестанцы никогда не оставят в беде братский народ, который нуждается в нашей защите! Спасибо Вам большое за тёплые слова в адрес наших земляков. Горжусь нашими ребятами! Крепкого здоровья Вам и долгих лет жизни!

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