Сергей Меликов опубликовал поздравительную телеграмму к матерям Дагестана

Поздравляя женщин, бабушек и матерей с Днём матери Сергей Меликов обратился к словам народного поэта Дагестана Фазу Алиевой: «Мама» — чуть слышное слово, а внем столько добра и тепла…»

Глава отметил, что мать — главный и первый друг, советчик и наставник. Подчеркнул, что именно женщина-мать определяет благополучие общества и его будущее.

Поздравительную речь руководитель республики завершил словами благодарности, которые особенно были посвящены тем женщинам, которые стали матерями приемным детям.