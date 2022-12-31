Сергей Меликов опубликовал патриотическое поздравление с Новым годом

Глава Дагестана обратился с поздравительной речью к жителям республики и основной ее акцент — дагестанцы защищают Отечество, достойно преодолевают трудности, объединяются перед сложностями, поддерживают друг друга перед лицом потерь, ставятся крепче, сильнее. Красной нитью через текст поздравления проходит не праздничное настроение, а дань уважения солдатам на передовой, их семьям.

«Дорогие друзья! Испытания и беды обязательно пройдут… Вместе мы обязательно преодолеем все трудности «, — заключает он поздравительную речь.