Общество

Сергей Меликов опубликовал патриотическое поздравление с Новым годом

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Глава Дагестана обратился с поздравительной речью к жителям республики и основной ее акцент — дагестанцы защищают Отечество, достойно преодолевают трудности, объединяются перед сложностями, поддерживают друг друга перед лицом потерь, ставятся крепче, сильнее. Красной нитью через текст поздравления проходит не праздничное настроение, а дань уважения солдатам на передовой, их семьям.

«Дорогие друзья! Испытания и беды обязательно пройдут… Вместе мы обязательно преодолеем все трудности «, — заключает он поздравительную речь.

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