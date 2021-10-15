Сергей Меликов официально вступил в должность Главы Дагестана

На инаугурацию приехали делегации из регионов страны, соседних стран и члены Совета Федерации. Сергей Меликов официально вступил в должность. В торжественной церемонии приняли участие: Первый заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ Андрей Яцкин, Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Кадыров, Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, Глава Республики Северная Осетия-Алания Сергей Меняйло, Председатель Правительства Республики Калмыкия Юрий Зайцев, Председатель Правительства Республики Ингушетия Владимир Сластенин, Руководитель Администрации Губернатора Астраханской области Павел Паутов, сенаторы Совета Федерации, депутаты Государственной Думы ФС РФ, депутаты Народного Собрания РД, члены Правительства РД, руководители правоохранительных и судебных органов региона, судьи Конституционного суда РД, главы муниципалитетов, Герои России, представители политических партий, религиозных объединений и общественных организаций, СМИ.

Вновь избранный Глава принес присягу:

«Клянусь верно служить многонациональному дагестанскому народу, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Конституцию Республики Дагестан и законы Республики Дагестан, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, единство и территориальную целостность Республики Дагестан, честно и добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности Главы Республики Дагестан», – сказал Сергей Меликов.

Члены делегации поздравили Сергея Меликова с избранием на должность и пожелали успехов в работе на благо республики.

Приветствие от имени Председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко зачитал Андрей Яцкин. «К руководству регионом Вы пришли опытным управленцем и организатором, настоящим профессионалом, имеющим практику работы в различных сферах государственной деятельности. Благодаря целеустремленности, ответственности, решительности, личному мужеству и глубокому знанию проблем Республики Дагестан вам за короткое время удалось многое сделать для ускорения развития ее экономической и социальной сферы», – подчеркнула в своем поздравлении Матвиенко, особо отметив внимание Сергея Меликова к вопросам сохранения мира и стабильности в регионе, укрепления межнациональной дружбы и межконфессионального сотрудничества и консолидации.

Яцкин заверил, что Совет Федерации всегда будет держать руку на пульсе в решении социально-экономических проблем Дагестане.

Рамзан Кадыров выступил с пожеланиями успехов на высоком государственном посту: «Я уверен, что всему дагестанскому народу повезло с руководителем региона, а Сергею Алимовичу в свою очередь повезло быть руководителем прекрасной во всех отношениях республики.

Я знаю Сергея Алимовича давно, еще со времен его службы в Чеченской Республике, где он проявил себя как порядочный и честный офицер. Позже, будучи полпредом Президента России на Северном Кавказе, он успешно занимался вопросами развития экономики и социальной сферы округа. Считаю, что с таким большим опытом и с богатым потенциалом республики Сергей Алимович имеет отличные шансы добиться положительных результатов во всех сферах жизнедеятельности региона».

Поздравил Сергея Меликова и Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов: «Я с огромным удовольствием нахожусь сегодня в этом зале. Сергей Алимович, рад Вас поздравить со вступлением в должность Главы Республики Дагестан – удивительного, самобытного региона, одного из самых красивых и многонациональных в нашей стране. Убежден, что Ваш долгий опыт руководителя приведет к развитию и благополучию жителей Республики Дагестан. Очень рад приветствовать сегодня своих коллег, друзей и соседей. Думаю, мы всегда были и будем братскими народами и республиками», – сказал он.

Президент Республики Южная Осетия назвал Сергея Меликова патриотом, который всю свою жизнь посвятил служению своему народу. «Уверен, народ Дагестана будет городиться теми позитивными изменениями, которые будут происходить в республике во главе с Сергеем Алимовичем. Меликов всю свою жизнь с гордостью и честью представлял народ Дагестана на разных должностях. Каждый человек, который с ним проходил службу, высоко ценил его человеческие и военные качества. Уверен, сложившиеся братские отношения между северокавказскими республиками будут только расширяться», – отметил он.

Поздравили Сергея Меликова в этот день муфтий Дагестана Ахмад-хаджи Абдулаев, архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Сергей Меликов выразил благодарность Владимиру Путину, Полномочному представителю Президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрию Чайке, Генеральному совету партии «Единая Россия», депутатам Народного Собрания Республики Дагестан, сенаторам, депутатам Государственной Думы, всем дагестанцам за оказанное доверие.

«Уважаемые друзья! Я объективно оцениваю реальное положение дел в дагестанском обществе, которое переживает очень сложный этап своей истории. Отдаю себе отчет в том, что проблем накопилось немало. Но, как говорят на Кавказе: «Начать без страха – все равно что победить».

Уверен, сплотившись воедино в созидательном труде, мы сможем решить проблемы, стоящие перед республикой, устоять перед вызовами времени, сохранить нашу самобытность и достоинство.

В соответствии с Конституцией я принес присягу верно служить дагестанскому народу, беречь Дагестан, его единство в составе России. И я сделаю все от меня зависящее, приложу все силы, опыт, знания, и клятва моя – нерушима во славу Дагестана, во славу нашей великой Родины!», – заявил Глава РД.

В соответствии с Постановлением Народного Собрания РД, которое огласил спикер дагестанского парламента Заур Аскендеров, новый руководитель субъекта будет исполнять свои обязанности 5 лет.